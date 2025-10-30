8旬澳婦搭郵輪登島竟被意外丟包 找到人已成冰冷遺體

一名80歲的澳洲老婦意外被郵輪丟包在大堡礁的蜥蜴島上，隨後證實死亡。這名婦人原本參加了一個前往島上最高峰庫克瞭望台的徒步旅行團，後來因需要休息而脫離隊伍，但郵輪卻在日落時分未等她返回就離開了小島。

澳洲一名8旬婦人意外被丟包在小島上，不幸身亡。（示意圖／PIXABAY）

據報導，這名身份未公開的婦人當時正參加價格高達數萬美元的60天環澳郵輪之旅，蜥蜴島是行程的第一站。當地時間25日，她與其他乘客一起在凱恩斯以北約250公里的蜥蜴島上徒步旅行，但據信在活動中途因需要休息而脫離了隊伍。船隻離開後數小時，船員才發現她失蹤並返回尋找，但為時已晚。

澳洲海事安全局(Amsa)表示，船長於25日晚上9點左右首次向他們通報了這名失蹤婦人的情況。經過大規模搜索行動，搜救人員於26日上午在島上找到了婦人的遺體。澳洲海事安全局已表示將對此事進行調查，並計劃於本週稍後與船員會面。

旅遊網站Sailawaze的郵輪編輯表示，此類事件極為罕見，因為郵輪都有系統記錄哪些乘客正在登船或下船。「偷偷溜上岸或返回船上都是不可能的，郵輪公司非常重視這些程序，並配備了先進的技術來防止此類事件發生，這很可能是一起令人震驚且悲慘的個案。」

昆士蘭警方表示，將為這名女子的「突然且非可疑死亡」準備報告提交給驗屍官。

根據公司網站介紹，出事的郵輪「珊瑚探險號」可容納多達120名遊客，配有46名船員。該船是專為進入澳洲海岸偏遠地區而建造，並配備了「接駁艇」用於帶領乘客進行日間遊覽的小型船隻。事件發生後，該船已繼續前往達爾文的航程。

