8旬婦殺癱瘓兒總統特赦 衛福部盤整重度失能支持系統

林姓八旬老婦照顧極重度身障兒子長達半世紀，最終因年邁力衰與染疫高壓導致家庭悲劇，此案於今日獲得賴清德總統特赦，免除其發監執行。總統府發言人郭雅慧指出，此案反映了長期照顧壓力下的極端困境，政府除透過特赦彰顯人道關懷，未來也將把長照視為重要的人權與社會安全議題，精進「長照3.0」政策以強化家庭照顧者支持網絡。

針對重度失能者的照顧缺口，衛福部長照司副司長吳希文受訪時表示，政府正積極透過資源佈建與提高補助，協助這些高負荷家庭減輕壓力。

重度失能補助不分年齡 強化機構佈建

針對社會關注重度失能者是否有足夠支持，吳希文指出，目前的長照服務分為居家、社區與住宿式機構三大類，民眾可依需求選擇。對於需要24小時密集照顧的中重度個案，政府鼓勵選擇住宿式機構，並持續強化資源不足地區的機構佈建。為了減輕家屬的經濟負擔，衛福部目前正視財務狀況逐步調高住宿式機構住民的補助額度。

廣告 廣告

吳希文說明，長照服務並非僅限於65歲以上老人，服務對象已涵蓋全年齡的身心障礙者與失智症個案，確保不同族群的重度失能者都能獲得對應的資源。

失能等級8級補助逾3萬

在具體的補助額度方面，吳希文說明，長照服務是依據失能等級2至8級給予不同額度，等級越高者獲得的支持越多。以最嚴重的第8級為例，每月在照顧及專業服務上的額度達3萬6180元，家屬可選擇日照中心或由居家服務員到宅提供服務。

根據衛福部統計，至去年6月底的數據，過去一年內使用居家或社區長照服務的民眾約58萬人，其中屬於7至8級的重度個案約占兩成，若加計中度失能者，中重度比例合計超過六成。另外，還有約11萬名中重度失能民眾正使用24小時的住宿式機構資源。

推估國內失能人數破90萬

對於全台整體的需求規模，吳希文說，根據長照3.0的推估資料，今年全台失能人數預計落在91萬至92萬人之間，範疇包含失能老人、身障者及失智症患者。面對龐大的需求，為了避免林姓婦人般的悲劇重演，衛福部正透過多元管道加強推廣「1966長照專線」，民眾只要撥打專線，照管專員便會主動到府評估。吳希文強調，在評估個案失能等級的同時，也會同步評估「家庭照顧者」的負荷狀況，一旦發現屬於中高負荷的家庭，將會立即轉介至家庭照顧者支持據點，主動提供協助而非被動等待民眾求救。