8旬婦涉悶死癱瘓兒遭判刑 須文蔚籲總統特赦

（中央社記者蕭博文、劉世怡台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚今天說，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。

根據一審台北地方法院判決書，老婦與兒子住在台北市松山區，兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親照料生活起居至少50年。

一審判決提到，民國112年4月間，老婦新冠肺炎確診隔離期間，自認身體不佳、年事已高，兒子也無起色，深感心力交瘁；同年5月12日上午，老婦趁看護離開兒子房間，將裝有新台幣1萬元紅包袋塞入兒子口中，接續摀住兒子口鼻致死。

一審認為，老婦承受常人難以承受的負擔及壓力將兒子扶養長大，悉心照料長達50年；相驗照片顯示，長年臥床的被害人身形竟與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，可見老婦長年費心照料。

一審審酌，本案無法與一般恣意剝奪他人生命者情況等同視之，即使依自首減輕刑度，最低刑度仍為5年，有情輕法重而堪以憫恕之處，依刑法第59條酌減其刑；一審並審酌老婦審理時提及殺害被害人的痛苦與無奈，頻頻崩潰落淚等情狀，依殺人罪判處有期徒刑2年6月。

一審合議庭表示，本案不論從應報、一般預防及特別預防等刑罰目的而言，均無執行宣告刑必要，建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，昨天開庭。老婦辯護人提及，老婦原本是想與兒子「謀為同死」，但她當時受到驚嚇，才沒繼續而獨活。

台灣師範大學文學院院長須文蔚今天在臉書發文表示，一審判決如同在冰冷的法條上淌下一滴溫熱的淚水，這份判決書，不再僅是法律的文書，更是對一位竭盡所能的母親的人道悲憫。

須文蔚表示，這起案件不是簡單的「殺人案」，而是50年沉重照護下，一個家庭的無聲崩潰。這份絕望，已遠超個體的負荷，成為整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者。

須文蔚說，法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓「合情、合理、合法」三者合一的道路。「建請總統，考慮依《赦免法》規定，特赦劉媽媽。」（編輯：黃名璽）1141112