8旬婦涉悶死癱瘓兒 民團籲另設照顧殺人審理依據

（中央社記者曾以寧台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年兒，一審判刑2年6月並建請總統特赦，上訴二審中。家總今天表示，盼改善長照重度失能者照顧資源不足問題，並建立照顧殺人事件審理依據。

民國112年5月，台北市1名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天發布新聞稿表示，對於司法專業人員關注到家庭照顧者「年事已高、自26歲起長達50年時間照顧，歷經疫情打擊，長期處於自責、奉獻與絕望的境地」，提出總統特赦的建議，表達理解與支持。

藉此個案，家總表示，期待國家正視長照制度中，在重度失能者照顧資源的不足的問題，並積極改善；亦呼籲建立類似事件的審理參照標準，將家庭照顧者的身心健康、能力或經濟條件，及照顧者是否未抗拒外援、並窮盡運用長照服務資源的責任等，納入審理考量。

家總指出，其實在112年5月間，立法院司法及法制委員會就曾召開「有關長照悲歌修法」公聽會，當時各界為了解決照顧殺人等實務上因不堪長期負荷而殺害受照護者的問題，提出3種法律上的解決策略。但當時與會的法律學者與實務工作者，對法律修正案保持謹慎，擔心傳達不適當的社會訊息或暗示。

家總表示，當時所提策略包括，第1，修正「刑法」第74條放寬緩刑要件，給予法官將緩刑要件由現行2年適度放寬之立法政策。

第2，修正「刑事訴訟法」第253條之1第1項規定，全面放寬緩起訴條件，使刑法第271條為得檢察官緩起訴處分之立法政策。

第3，在刑法分則中另訂較輕之獨立處罰規定。

家總指出，「照顧悲歌」不僅涉及照顧者的權利與福祉，亦涉及被照顧者的生命權，必須謹慎。期望政府法律部門針對照顧殺人事件的法律責任與處置，有更積極的立法作為，並與社會做更多溝通；亦盼衛生福利部等長照體系建制單位，敦促服務更臻完善，避免悲劇再度發生。（編輯：陳清芳）1141112