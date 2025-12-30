8旬婦結束癱兒生命二審開庭 律師爭取改以加工自殺論罪

坐輪椅、壓低帽沿，由親友陪伴離開法院，出庭的劉姓婦人親手結束重度身障孩子生命，一審依殺人罪判刑2年6月，全案上訴後，二審再度開庭，婦人的委任律師在庭上爭取改以「加工自殺」論罪。

劉姓婦人委任律師杜俊謙表示，「在當時被告不說，我了解的事實有限，我可能就照著卷證的方式，來幫她做有利的辯護，但是過程中，可能被告也慢慢有一些釋懷，然後對我信任比較多的時候，聽到陳述到底這50多年，以及到底當天媽祖生日的時候發生什麼事。」

廣告 廣告

婦人坐在法庭，情緒一度崩潰，低頭不停哭泣，辯護律師主張，涉案母親照料兒子50多年，儘管小孩無法表達，還是能感受到孩子早有輕生念頭，加上自身年世已高，當時又染上新冠肺炎，憂心自己也時日無多，兒子將來無人照料，痛心將人悶死，原本也打算跟著輕生。

劉姓婦人委任律師杜俊謙說，「如果她不理解被害人的想法，她怎麼有辦法把不能生活自理的人，照顧到50幾歲？我們合理地推論，其實被告跟被害人是有良好的溝通，雖然被害人沒有辦法講話。」

前年5月這起悲劇在台北市松山，全案引發社會關注，尤其一審的判決文，法官也呼籲總統特赦，律師透露，有跟總統府接洽，但府方未有後續消息。而面對長照悲歌，該怎麼提供照顧者，有效的身心支持？

國立臺北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，「照顧者她的身心負荷是跟著她自身的狀況變動，不一定是跟被照顧者的狀況連動，這就是非常關鍵，我們一直呼籲，應該是依據主要照顧者的身心狀況，核定喘息服務的額度。」

照顧者沉重的身心壓力，一再引發憾事，有學者分析，官方喘息服務的額度與頻率，都有改善空間，也降低不少人的申請意願，必須精進相關措施，從照顧者角度出發，在背後給予最大支持。