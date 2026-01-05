8旬婦走斑馬線上 休旅車左轉「速度快」悚撞飛

80歲葉楊姓婦人走在斑馬線上，休旅車左轉完全沒煞車，直接撞上。（圖／東森新聞）





都沒在看，撞到一名80歲老婦人，當時老婦人經過高雄鳳松路，走在斑馬線上，被一輛休旅車左轉撞上，婦人被撞飛，在地上滾了好幾圈腦出血，救護抵達時婦人意識不清，還在加護病房，肇事駕駛沒有酒駕，懷疑應該這個原因才會釀禍，應該是視線死角，轉彎又沒減速釀禍，同一地點，今天也發生車禍。

80歲葉楊姓婦人走在斑馬線上，休旅車左轉完全沒煞車，直接撞上。北門里里長謝秀霞：「啊她走在斑馬線上。」

婦人被撞飛在地上滾了好幾圈，駕駛下車不久後，警方和救護人員到場，婦人躺在地上，身上多處擦挫傷，頭部受創後腦大量內出血，意識不清緊急送醫。

北門里里長謝秀霞：「那一輛開車的他的車速是真的很快，他到這個路口都沒有減速，旁邊的人跟我說，他一直跟警方說，婦人沒有走在斑馬線上。」

4號下午三點半，婦人就在家附近走，手上拿著一個便當盒，經過路口她走在斑馬線上，洪姓駕駛開著休旅車，疑似視線死角沒注意有行人，但轉彎速度沒減慢，加上來到靠近斑馬線沒停一下，才把婦人撞飛。車禍的地點在高雄鳳松路，隔一天這裡又發生車禍，騎機車要直行的婦人，被轉彎車撞到躺在地上，無法起身。

撞騎士肇事駕駛：「你那時候是沒有注意到她直行嗎，她我有看到她我有看到她，我就煞車慢我開車慢40多公里，年紀比較大。」

附近居民：「車禍是都有，要過這個路口我覺得很危險，都沒在看主要都是搶快。」

接連發生車禍，連行人走在斑馬線上都會被撞，里長說她要建議這裡增設一個左轉專用號誌，4號被撞的80歲婦人家境不好，目前婦人在加護病房觀察，肇事駕駛沒有酒駕，不過沒禮讓行人，而且害人重傷，警方都要開罰而且會吊銷駕駛駕照。

