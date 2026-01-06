8旬婦跌倒意外驗出肺癌 2女兒「順便檢查」竟也全中標

肺癌已連續21年蟬聯台灣癌症死因首位，最讓人畏懼的並非疾病本身，而是「早期幾乎無症狀」的沉默特性，往往發現時已錯失黃金治療期。恩主公醫院近期分享，一名老母親因受傷檢查出肺癌，讓兩位女兒警覺到自己可能處於高風險中，一檢查竟都中標。

醫師提醒，肺癌防治已非吸菸者專利，透過家族史警覺與現代篩檢科技，都有機會在無症狀時期，攔截這項健康殺手。

母女連心揪病灶 家族史成救命關鍵

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒分享，這起令人印象深刻的臨床案例。一名80多歲老婦人因跌倒外傷接受電腦斷層掃描，意外發現肺部異常，確診為早期肺腺癌，這場「意外」也讓兩位女兒主動接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。

結果顯示，警覺心真的救了她們。50多歲的大女兒初次篩檢發現微小結節，追蹤兩年後病灶增大至1.55公分，雖無症狀，但考量家族史風險，經評估後手術確診為極早期肺腺癌；另一名50多歲的女兒則發現癌前病變（非典型腺體增生）。幸運的是，母女三人都在早期階段介入，術後恢復良好，生活未受影響。

兩大高危險群應免費篩檢

根據衛福部死因統計，2024年全台共有10,495人死於氣管、支氣管和肺癌，數字逐年攀升。陳右儒指出，肺腺癌是目前最常見的類型，且在「未吸菸族群」中比例持續增加。

政府目前針對兩大高風險族群提供LDCT公費篩檢：

具肺癌家族史者：男性50–74歲、女性45–74歲，且父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌。

重度吸菸者：50–74歲，吸菸史達30包-年以上且戒菸未滿15年。 符合資格民眾每兩年可接受一次檢查，這是目前唯一經證實能有效降低肺癌死亡率的篩檢工具。

胸腔外科主任陳右儒提醒，肺癌防治已非吸菸者專利。（圖／恩主公醫院提供）

及早治療保肺功能

許多民眾畏懼手術，但陳右儒解釋，若能在早期發現，手術通常能保留更多正常的肺部組織。目前臨床多採胸腔鏡微創手術或達文西機械手臂手術，傷口小、復原快，多數患者術後2至3天即可出院返家。相較於晚期肺癌的艱難治療，早期篩檢與處置，才是維持生活品質的最佳策略。

AI輔助判讀非絕對 仍需醫師把關

隨著科技進步，影像檢查已結合AI輔助標示可疑訊號，但陳右儒澄清，被AI標示不代表就是癌症，這僅是降低遺漏的輔助手段。

最終診斷仍需仰賴放射科與臨床醫師的綜合判讀，甚至透過病理切片確認。民眾若發現肺結節無須過度恐慌，並非所有結節都需立刻動刀，關鍵在於與信任的專科醫師討論，決定是持續追蹤觀察或進一步治療。

除了定期篩檢，日常防護同樣重要。陳右儒建議，戒菸是保護肺部的首要行動，平時應養成游泳、慢跑或健走等規律運動習慣，以維持心肺功能。此外，若工作環境需接觸粉塵或化學物質，務必正確配戴口罩。