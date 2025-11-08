8旬婦跌落田間水溝 芳苑警深夜尋獲

林員也請家屬先將老婦送到醫院檢查，家屬對警方的積極協助感激不已。（記者方一成攝）

▲林員也請家屬先將老婦送到醫院檢查，家屬對警方的積極協助感激不已。（記者方一成攝）

家住芳苑鄉的八旬老婦於十一月四日下午至鄰居家聊天，於下午四時許離開鄰居家欲返回住家，未料老婦未如期回到家，憂心仲仲的先生向住在新北市板橋區的兒子告知此事，兒子心急如焚趕到鄰近的警察機關報案協尋，並打電話請村長幫忙協尋。

芳苑分局今（八）日表示，芳苑分局路上派出所副所長林進南原本已服完十二小時的勤務下班回家，接獲此件協尋通報立即返回所內與村長、寺廟總幹事、村民及親友共三十員一同協尋，同為人子的林副所長感受到報案人焦急不安的心情，心中只有一個信念「當晚一定要找到老婦」。

廣告 廣告

林員指派警員李東玟調閱監視器，發現老婦疑似往村長辦公室的北方行走，因此沿著村長辦公室北邊的田間小路展開地毯式查尋，從二十一時至二十二時持續協尋一小時皆無所獲，林員在協尋的過程中得知下午有村民騎腳踏車與老婦擦身而過，便至村民行經路段的民宅調閱監視器，就連已就寢的村民也被林員叫醒，請託讓其入內觀看監視器，林員調閱完民宅監視器研判老婦不是從村長辦公室往北走，而是可能往南走到自已的農田，林員及協尋的親友及村民因此改變找尋方向，在警民通力合作、堅持不懈的努力下，每一條田間道路、每一條水溝都有他們尋找的痕跡，終於在深夜的二十三時四十五分在新厝巷附近的產業道路尋獲老婦，老婦當時身體虛弱地趴在水溝岸邊，萬幸的是老婦身體無任何大礙。林員看著滿臉沙土的老婦，終於放下心中大石，林員也請家屬先將老婦送到醫院檢查，家屬對警方的積極協助感激不已。

芳苑分局長宋俊良高度肯定路上所林副所長的積極協尋，並強調員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖。分局長也表示面對長者不慎迷失，警方將持續秉持「同理心」與「人本關懷」精神，守護每一位迷途者回家的希望。