8旬婦遭高速衝撞命危 無照駕駛肇逃仍被逮

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣玉里鎮前天(23日)發生一起車禍事故，一位婦人準備走過台9線，卻被一輛轎車高速撞擊，巨大的撞擊力道導致婦人重摔在地，目前仍昏迷在加護病房醫治。而駕駛當場開車逃逸。員警發現掉落在現場的拖車鉤蓋，成功查獲這輛轎車、逮到駕駛，經調查後發現駕駛竟然還是無照上路，也被移送偵辦。

一位婦人從家門口步行外出，準備走過台9線時，被一輛白色轎車高速撞上，巨大撞擊力道，導致她重摔在地，而駕駛肇事後沒下車關心，開車逃逸。實際回到花蓮縣玉里鎮車禍現場，遭撞的83歲婦人，鞋子也被撞掉遺落在地上，附近鄰居知道消息後憂心忡忡，附近鄰居說：「阿嬤還是常常會來我們店裡面，然後買東西欸，阿嬤人很好。」

而婦人傷勢嚴重，頭部重創骨盆也多處骨折，目前還在還昏迷醫治當中，但幸好肇逃的駕駛被抓到了，而關鍵點就是，白色的拖車鉤蓋成破案蛛絲馬跡，因為警方23日事發後獲報，在現場找到掉落的拖車鉤蓋，經過比對車體特徵和鉤蓋形式，鎖定特定車款，一路追查，4小時內在富里鄉萬寧村，查獲涉案車輛，也逮到65歲林姓駕駛。

而駕駛被逮後坦承肇事逃逸，經過調查他甚至是無照駕駛，花蓮玉里副分局長許銘書說：「那經比對該車缺少之拖車鉤蓋，與查扣之證物吻合，全案詢問後依違反肇事逃逸罪，移送地方檢察署偵辦。」林姓駕駛無照上路撞到人還肇事逃逸，遭逮落網，也將為自己行為付出代價。

