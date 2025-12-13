8旬婦騎車自撞墜谷 不治

逾八旬老婦騎車自撞台二十四線二號橋護欄，摔落三十公尺深淵，特搜人員馳往救援。 （記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

一名年逾八旬的陳婦，騎機車疑自撞霧台鄉台二十四線第二號橋護欄，摔飛墜落三十公尺深淵，失去生命徵象、送醫搶救。警方表示，陳婦為高雄左營人，事故原因待釐清。

里港警分局指出，這名八十四歲的陳姓婦人，騎普重機車由霧台鄉省道二十四線往谷川大橋下山方向行駛，十三日下午二時三十分許，因不明原因疑自撞第二號橋護欄，噴飛摔落三十公尺深的溪谷。

屏東縣消防局調派特搜大隊、霧台及三地門分隊，共計五車八人馳往救援，搜救人員到場後，立即架設繩索下降接觸傷者，順利將陳婦吊掛至橋面上。陳婦被救後，四肢多處受傷，失去生命徵象，由救護車送往屏東榮總龍泉分院急救。