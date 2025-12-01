8旬婦驚魂！ 「行李箱」先上車 人卡捷運月台邊

阿嬤帶著行李箱搭乘捷運。（圖／東森新聞）





台北一名高齡80多歲的婦人幾天前帶著行李箱搭乘捷運時，眼看列車門準備關閉，她著急的把行李箱推上車廂，腳步卻來不及踏上車，最後人就留在月台邊，最後是捷運警察逐站找尋，才將婦人的行李找回。

員警要了解阿嬤的行李是在哪一輛列車上，因為阿嬤要上車時先把行李推上車，可是人卻來不及上去，行李跟人就分隔兩處。

事發就在台北市上個月29號，阿嬤帶著一個白色行李箱，到民權西路捷運站準備轉乘橘線，因為車門準備關閉，阿嬤急匆匆的想要上車，但這時候，阿嬤的步伐跟不上，行李上車了，人來不及，停留在月台，著急的尋求幫助，警方到場，開始逐站找尋阿嬤的行李箱。

警方vs.丟行李阿嬤：「（這卡皮箱對嗎），對啊。」

警方一個站一個站的找，終於在橘線台北橋站，找到遺失的行李箱，幸好行李箱的東西都沒有遺失，讓阿嬤非常感激。

警方最終在橘線台北橋站找到遺失的行李箱。（圖／東森新聞）

