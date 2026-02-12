8旬媽悶殺癱兒獲特赦 長照壓力續增！衛福部：今年失能人口估上92萬 131

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台北市一名80歲老婦林劉龍子，因身心俱疲，2023年親手悶死照顧超過50年的腦麻兒子，不但法院建請特赦，衛福部部長石崇良也公開表態「我支持總統特赦」，賴清德總統今（12）日正式批示同意特赦。衛福部表示，推估今年國內失能人口最多92萬人，針對需24小時密集照顧的中重度失能者，衛福部將加強住宿式資源的建置。

總統府今宣布，經總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

廣告 廣告

長照悲歌讓外界再質疑國內提供的長照協助到底夠不夠？衛福部長照司副司長吳希文表示，現行的長照服務提供，主要是依失能程序的不同，由輕到重，讓民眾依需求來選擇，根據衛福部依流行病學的高、低推估，今年國內失能人口約為91萬至92萬人左右，包括65歲以上老人及全年齡的失智、失能人口在內。

吳希文說，過往使用社區式或居家式服務者，從113年7月至去年6月止，有58萬人，其中二成屬於重度失能，如果再加入中度失能，則已涵蓋使用者的六成；而使用住宿式資源者，則有11萬人。

吳希文強調，民眾只要撥打衛福部設立的「1966長照專線」長照服務專線」，就可以即時取得長期照顧服務資源，會有照管專員前往民眾家中進行長照評估，同時媒合資源，轉介機構提供服務等。衛福部也針對需要24小時密集照護的失能者，會把住宿式服務的量能再進行強化，後續視財務狀況，去調高相關補助及資源。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

打過疫苗仍發病！5月大男嬰染百日咳 2家人也疑似症狀

今年首例！8月嬰越南探親返台發麻疹 多達400人遭列管追蹤

【文章轉載請註明出處】