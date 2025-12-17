8旬嬤三尖瓣嚴重逆流 採微創經導管置換恢復好

三尖瓣閉鎖不全若未及時治療，可能導致右心衰竭、腹水與下肢水腫等問題，嚴重影響病人健康與生活品質。成大醫院心臟醫療團隊成功完成首例「經導管三尖瓣置換術」（TTVR），協助82歲林阿嬤改善因嚴重三尖瓣閉鎖不全引起的腹水與呼吸困難，術後恢復良好，已順利出院，成醫心臟醫療團隊心臟血管外科醫師蔡孟達主任、心臟血管科醫師蔡惟全主任、心臟血管科黃睦翔醫師、內科部醫師劉秉彥主任昨（十七）日一同出席記者會說明。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔說明，林阿嬤長期飽受三尖瓣閉鎖不全症狀所苦，近半年來腹部明顯腫脹、下肢水腫且呼吸急促，稍微走動就感到吃力、容易喘，甚至需多次進行腹水抽取。檢查顯示三尖瓣嚴重逆流，導致右心功能衰退。傳統開胸三尖瓣修補或置換手術是治療的標準方式，但考量林女士高齡、心臟功能受損及多重共病，手術風險極高，若進行開胸手術，恐面臨顯著併發症與死亡風險。

成大醫院心臟團隊會議多方討論後，決定採用「經導管三尖瓣置換術」，此術式為微創技術，經由股靜脈進入右心房，以無需開胸的方式，將人工瓣膜精準置入原三尖瓣位置，防止逆流並恢復正常血液流向。手術過程順利，術後心臟超音波顯示逆流大幅改善，右心功能逐步提升。林女士的腹水逐漸消退，呼吸困難明顯改善，住院期間恢復穩定，出院後於門診追蹤，整體狀況良好，生活品質獲得顯著提升。

黃睦翔醫師表示，三尖瓣疾病的治療需依個別狀況量身評估，傳統開胸手術仍是重要且有效的治療方式；而對於高齡或高風險患者，經導管手術提供了安全與微創的替代選項。隨著TTVR技術逐步成熟，可望造福更多無法承受開胸手術的患者。

成大醫院心臟醫療團隊結合心臟內科、心臟外科、麻醉部與影像醫學部等跨領域專業，秉持「以病人為中心」的治療理念，為每位患者規劃最適切的治療策略。