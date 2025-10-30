8旬嬤參加豪華郵輪團！人沒上船…「被丟包」困島亡 女兒淚求真相

國際中心／羅欣怡報導

澳洲80歲婦人參加豪華郵輪之旅，卻被丟包島上，被發現時已經死亡。（示意圖／pixabay）

豪華郵輪之旅，卻再也回不了家！澳洲一名80歲的退休婦人蘇珊娜·里斯（Susanna Leess），日前搭乘「珊瑚探險家號」（Coral Adventurer）進行60天的環澳之旅，但才在第一站大堡礁「蜥蜴島」自由行時就沒返回船上，一直到船員發現她失蹤才返回搜救，相隔一天尋獲蘇珊娜時她已經身亡。女兒得知媽媽的死訊淚崩，希望釐清事件發生原因。

綜合外媒報導，80歲的蘇珊娜是25日搭乘郵輪出航，參加了蜥蜴島的登山行程，據蘇珊娜的女兒凱瑟琳表示，但半途媽媽身體不適，被要求獨自下山走回船上。

但蘇珊娜最終並沒有上船，而郵輪在沒有清人數的情形下駛離蜥蜴島，一直到當天傍晚6時許，才有人發現蘇珊娜根本沒賶上船，這時郵輪才返回蜥蜴島開始尋人，人是找到了，但蘇珊娜已經死亡。

凱瑟琳質疑，在離港時竟沒有清點人數，將一名80歲的老人遺留在偏遠島嶼，這流程是否存在嚴重疏失。凱瑟琳表示，她希望驗屍官的調查能查明該公司本應採取哪些措施才能挽救她母親的生命，並釐清「這種事怎麼會發生？」

珊瑚探險公司執行長菲爾德（Mark Fifield）表示，公司已聯繫死者家屬並提供協助，對於此次意外深感遺憾，後續也將與昆士蘭警方及其他相關單位緊密合作，協助調查罹難原因。

