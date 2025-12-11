8旬嬤寒夜趴趴走找無回家路 忠犬小白引路解危

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市有民眾9日凌晨1點多，在旗津區中洲三路見1名長者騎著1台電動代步車在路上遊蕩，疑似迷路找不到回家的路，警方獲報趕往，但林婦(80歲)不僅說不出住家地址，也無法提供個資讓警方查詢，驚喜的是，林婦身旁跟著愛犬「小白」出現疑似要幫忙引路的動作，員警嘗試開著警車跟著小白行駛，竟真的將老婦平安送到家。

鼓山分局中洲所指出，當天深夜氣溫寒涼，員警接獲民眾報案趕抵現場，發現林婦衣著單薄，面對員警詢問僅能說出姓名，無法陳述確切地址和個資供查詢。考量深夜氣溫驟降，員警先將老婦攙扶上巡邏車避寒，原本想開車沿路載著林婦尋找家的位置，但跟著林婦的米克斯犬「小白」彷佛有靈性般，不僅不願上車，反而跑到警車前方不斷徘徊並頻頻回頭張望，彷彿要為員警帶路。

廣告 廣告

員警抱著姑且一試的想法，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，在小白堅定的步伐引導下，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。家屬見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對愛犬在寒夜中守護主人的忠誠陪伴感動不已。

【看原文連結】

更多自由時報報導

疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

12/10 今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落台中、台南、新北

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

