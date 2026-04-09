8旬嬤想單飛卻迷途 開口求助成回家關鍵

▲兒子獲報後，趕來派出所接回母親，對於熱心民眾通報及警方協助表示感激。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名86歲吳姓婆婆日前獨自外出散步時不慎迷途，儘管一時找不到方向，仍記得主動向路旁商家求助。警方獲報後趕抵現場，在耐心協助與多方確認下，順利聯繫上家屬趕來接回，陪伴婆婆平安踏上回家的路，為這段短暫迷航畫下溫暖的句點。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所副所長陳奕宣、警員簡永昇日前下午5點多執行巡邏勤務時，獲報南區工學路一間小吃店內有民眾需要協助，隨即趕赴現場。到場時，只見一名婆婆靜坐店內，神情略顯迷惘，看起來有些不知所措，這名吳姓婆婆向員警表示，因在家感到無聊，便獨自外出散步，未料走著走著卻迷失方向，只好向路旁店家求助。婆婆雖能清楚說出自己的姓名，卻無法描述住家位在何處，員警遂先將她帶返派出所，進一步協助聯繫家屬。

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▲婆婆獨自散步迷途，儘管一時找不到方向，幸仍記得主動向人求助。

在可用資訊有限的情況下，員警耐心與婆婆反覆確認細節、逐一比對相關資料，終於順利聯繫上她的兒子。接獲通知後，兒子隨即趕至派出所接回母親，見到母親平安無事，才終於放下心中大石。他表示，母親隨著年齡漸長開始出現失智傾向，平時雖有家人陪伴照顧，但偶爾仍會拗不過她想獨自外出走走的念頭，對於熱心民眾第一時間伸出援手及警方協助，家屬也一再表達感謝。

根據衛生福利部統計，2025年台灣失智人口已突破35萬人，為減輕照顧者的負擔，除善用政府長照資源及仰賴長期耕耘在地社福團體，也呼籲民眾多協助關心住家附近的長輩，建立良好的互動關係，減少意外狀況發生，而家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶聯繫資訊或佩戴定位設備，以備不時之需。而民眾若遇長者疑似走失，可隨時撥打110報案，或就近至派出所尋求協助，讓溫暖的社會安全網發揮最大效用。（照片記者鄭瑞芳翻攝）