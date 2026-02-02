8旬嬤每天待麥當勞16小時！網分享「這幕」6萬人讚爆：感動到哭了

記者施春美／台北報導

麥當勞是許多人用餐、學習的地方，有網友在社群平台表示，她看到一名80多歲阿嬤坐在角落，努力學習英文的身影，原來阿嬤每天在麥當勞苦學英文16小時。該篇貼文有6.1萬人按讚、669則留言，至今已有138萬次瀏覽。該貼文也引出阿嬤孫女的留言。網友紛感佩阿嬤「活到老學到老」的精神，還有網友直呼「感動到哭了。」

一名網友在Threads貼文表示，她在麥當勞遇到一位80多歲阿嬤，獨自坐在角落，桌上攤開的不是報紙，而是一頁頁的英文筆記，與一台小小的電子辭典。累了，就輕輕趴在桌上歇一會兒；醒來便繼續沉浸在學習的時光中。

該網友忍不住與阿嬤交談。阿嬤微笑著說，她每天上午9時到麥當勞，凌晨1時才離開， 回家後再繼續學習，睡眠時間很短，「因為學習讓她由衷的快樂。」

阿嬤表示，她很喜歡英文，生活也很單純。運動、彈鋼琴，之後來麥當勞坐上一天學習。至於為何不去圖書館學習，阿嬤回答「怕打擾到別人。」因為在麥當勞， 遇到不懂處，可隨時請教身邊用餐的人，每次開口，幾乎都會得到善意的回應。

該網友感嘆道，人們常稱自己太忙、太累、太晚開始，卻很少問自己一句「是不是早早就對人生按下了暫停鍵。」阿嬤沒有把年齡當作界線。她離開麥當勞時，心裡湧上深刻的感動。原來，「所謂活到老學到老， 不是對未來的焦慮， 而是對生活的選擇。」

該網友並強調，這位阿嬤在麥當勞是有花錢消費的。該貼文也引出這名阿嬤的孫女留言，其阿嬤真的是活到老學到老，以前她學任何樂器，都是阿嬤帶她去，阿嬤還會一起上課。

阿嬤的孫女並表示，她一直以阿嬤為榮，阿嬤每天都會去麥當勞報到，也與孫女分享，麥當勞的年輕人願與年長的阿嬤交流、教她英文，阿嬤很是開心！孫女也感謝所有教過其阿嬤英文及陪她聊天的朋友們。

該篇引發網友熱烈討論，激勵人心，直呼「阿嬤加油，我也要加油」、「為什麼我看著看著就哭了」、「謝謝分享這個故事，我因此有力量了」、「阿嬤好棒，感動地想哭。」

有其他網友表示，常在捷運看過長者拿著書，上面用色筆畫了很多重點、專注的看著書本，那時代的人真的喜歡學習、看書，跟現在大多數拿著手機的年輕人，這些長者更顯快樂、純樸。

