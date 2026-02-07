8旬嬤獨坐橋墩 永康警助返家

永康暖心警協助阿嬤返家。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟∕永康報導

永康區奇美陸橋上六日晚一名獨居阿嬤體力不支坐橋墩，永康分局大橋派出所警員鍾瑋誠、鄭禾佳接獲報案迅速到場，不只排解交通危機，更以巡邏車暖心護送阿嬤返家，展現鐵漢柔情。

陳姓獨居阿嬤六日晚徒步返家途中，因體力不支受困於陸橋上的橋墩旁，身側即是呼嘯而過的車流，險象環生。大橋派出所警員鍾瑋誠、鄭禾佳執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱奇美陸橋上有民眾徘徊，因之前奇美陸橋才發生民眾意圖輕生案件，兩名員警不敢掉以輕心，火速趕往現場。

抵達現場時，警員發現阿嬤孤身坐在車道旁的橋墩上，且在車水馬龍的橋面上格外無助，兩名員警隨即分工，一人負責警戒疏導往來車輛，另一人安撫著阿嬤的情緒，並關切其身體狀況。經詢問得知，陳姓阿嬤已屆八十七歲，因獨居且身上盤纏不足以搭車，所以才打算徒步走回北區住家，卻不料爬坡上橋上已耗盡，才被迫在橋墩旁休息。

員警聽了很不捨，又考量夜間視線不佳，且阿嬤年事已高、體力透支，若讓其繼續步行恐發生意外，隨即決定由警車護送其安全返抵北區家中。分局長洪宏榮表示，員警「視民如親」是最美的風景，也讓市民感受到警察真的是人民保母。