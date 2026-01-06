8旬嬤跌倒驚揭一家3口得肺癌 醫曝家族史：都沒抽菸

【緯來新聞網】肺癌已連續21年名列台灣癌症死亡第1，由於早期幾乎沒有症狀，因此當出現症狀時通常已經太遲。近期有一名80多歲阿嬤跌倒，接受電腦斷層檢查時確診早期肺腺癌，家人提高警覺陸續接受篩檢，結果2名50多歲女兒也發現肺癌，所幸3人都在無明顯症狀的情況下發現病灶，手術治療後恢復良好。

一名80多歲阿嬤跌倒，結果一家3口都意外檢查出肺癌。（示意圖／翻攝自[pixabay）

肺癌是癌症頭號殺手，與菸害、二手菸、家族史、空氣汙染等因素有關。衛福部統計，2024年有超過1萬人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡數逐年攀升。



恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒表示，有一名80多歲女性因跌倒受傷，電腦斷層掃描意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌，家屬因此提高警覺，陸續接受LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢，沒想到2名50多歲女兒都檢查出肺癌，但都沒有抽菸習慣。



陳右儒指出，其中一人發現極小毛玻璃樣結節，先行追蹤，2年後複檢發現，病灶已成長至1.55公分左右，超過單純追蹤的安全界線，手術後病理證實為極早期肺腺癌。另一人同樣透過LDCT揪出癌前病變，在早期即完成處置。



陳右儒透露，母女3人都在無明顯症狀的情況下發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活作息。而這類案例亦凸顯，即使本人不抽菸、看似健康，只要直系親屬罹患肺癌，即應主動與醫師討論是否需要篩檢。

