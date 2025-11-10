8旬嬤返家遭尾隨！壯漢「借電話」遭拒 狠搶金項鍊典當4萬元

黃男尾隨李姓婦人後搶走身上金項鍊。圖／翻攝自Threads@nico._.110

嚇壞了！網友Nico在社群發布一段影片，指出阿嬤回家時遭一名男子尾隨到家門口，稱「要借電話打」，還試圖進到阿嬤家中，不過男子遭到拒絕，卻搶走阿嬤身上金項鍊逃離現場；對此警方獲報後將男子查緝到案，發現金項鍊竟已被典當4萬元。

Nico在社群分享，該名男子一路尾隨阿嬤到家門口，聲稱要借電話打，還試圖進入屋內，男子遭拒絕後，竟搶走阿嬤身上價值約1萬元金項鍊，隨即逃離現場；事後阿嬤向前鎮分局復興所報案，Nico表示「還好阿嬤沒有受傷，但真的嚇死我們」提醒大家出門一定要注意安全。

黃男尾隨李姓婦人後搶走身上金項鍊。圖／翻攝自Threads@nico._.110

高雄市前鎮分局復興路派出所指出，昨（9）日13時許受理84歲李姓婦人報案，分局依規定受理後，立即成立專案小組擴大調閱周邊監視器影像畫面，發現該名66歲黃姓男子涉有嫌疑，於當日18時許前往黃男所在新興區七賢二路之舞廳，將他逮捕到案。

警詢後全案依《刑法》第325條搶奪罪移請高雄地方檢察署偵辦，不過警方找到黃嫌時，金項鍊已經被典當到當鋪，由於金價上漲，李婦金項鍊已典當到4萬元，黃男身上這筆錢卻僅剩下2萬多元。



