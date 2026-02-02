8旬嬤X型腿走路互撞慘跌骨折 人工膝關節置換重拾穩健步伐

長安醫院骨科喻大久醫師呼籲，膝關節變形不僅影響活動力，更是長者跌倒骨折的潛在殺手，應盡早就醫評估。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】84歲陳女士，多年來受右膝嚴重外翻影響，外觀呈X型腿，走路時兩側膝蓋常互相碰撞，導致步態不穩。一年前她更因此跌倒，造成右側髖關節股骨頸骨折。經長安醫院骨科微創骨折手術與骨質疏鬆藥物治療滿一年後，她終於下定決心接受人工膝關節置換手術，術後兩週便能放下助行器行走，徹底擺脫多年的行走惡夢。

喻大久醫師說明，陳女士的膝蓋外翻案例，與多數退化性關節炎常見的內翻（O型腿）不同。外翻變形會導致膝蓋外側韌帶緊繃、內側韌帶鬆弛，並常伴隨股骨外側髁變形，因此手術手法與一般內翻型全膝關節置換有所差異。

患者X型腿置入人工關節後，膝蓋活動起來非常平順，不再互相碰撞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

喻醫師進一步解釋，手術核心在於韌帶平衡與角度矯正。術中必須對外側緊繃的韌帶進行適度放鬆，同時小心保護內側韌帶，以確保關節穩定。更重要的是，在置換人工關節時，需特別注意做出適當的外旋角度，才能確保髕骨在膝蓋彎曲、伸直時滑動平順，這是決定術後膝蓋功能是否好用的關鍵細節，並降低術後卡卡或不適的機率。

在精密的手術規劃下，陳女士的復原狀況令家屬驚喜。手術隔天，她便能使用助行器下床行走；出院一週後回診，她笑著表示幾乎感覺不到傷口疼痛，膝蓋活動起來非常平順，不再互相碰撞。兩周時已能放下助行器靠自己走動，成功擺脫多年困擾。

喻大久醫師呼籲，膝關節變形不僅影響活動力，更是長者跌倒骨折的潛在殺手。若家中長輩發現走路不穩、變形嚴重或莫名疼痛，應盡早就醫評估。現代人工關節置換技術已相當成熟，能針對個別退化程度，提供適切的手術或復健方案。透過積極治療，高齡長者同樣能擺脫疼痛與跌倒風險，重拾穩健步伐，享受樂齡生活。