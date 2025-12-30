8旬母忍痛悶殺癱兒 律師二審主張：是加工自殺

台北市 / 綜合報導

來看一起長照悲歌！台北市一名81歲的劉姓婦人，照顧重度腦性麻痺的小兒子長達50年，身心俱疲，劉姓婦人擔心自己若是離開人世，兒子沒人照顧，因此將他悶死，一審法官認為劉婦的兒子，長年臥床卻身形健康，皮膚沒有褥瘡，可見她50年來悉心照料，其情可憫，減刑後判處2年6個月，還建請總統特赦，案件經上訴二審，高等法院30號首度開庭，劉姓婦人在庭上不斷哭泣，辯護律師則向法官表示，案發當時全家人都確診新冠肺炎，劉姓婦人擔心重病不能繼續照顧，才在取得兒子同意後動手，認為這並不構成故意殺人，而是幫助自殺的加工自殺罪，

廣告 廣告

在丈夫陪同下，現身高院開庭，81歲的劉姓婦人坐在輪椅上不斷抽泣，她在2年前，悶死癱瘓臥床50多年的兒子，一審法官認為，劉婦的兒子長年臥床卻身形健康，皮膚無褥瘡，可見她50年來悉心照料，經減刑後一審判刑2年6月，案件經上訴高院，辯護律師與劉姓婦人改口主張，並非殺人而是「加工自殺」。

劉姓婦人委任律師杜俊謙說：「(告訴兒子)媽媽不能，快死了的話，那你如果也想走，媽媽就先送你走好不好，被告可能涉犯的是加工自殺，而不是殺人罪。」

回顧整起案情，劉姓婦人在2023年全家陸續新冠肺炎，心力交瘁又想到自己年事已高，擔心自己死後兒子無人照顧，才會忍痛將他悶死，但檢察官認為，劉姓婦人當時有對兒子說「我先送你走、不要怨嘆」等等言語，就是殺人行為，如今上訴後推翻先前認罪，破壞一審認定的事實，應該駁回上訴。

而劉姓婦人的兒子重度身障，又是如何表達自己的意願，律師這麼說，劉姓婦人委任律師杜俊謙說：「不會講話的，是不是不能做意見表達，不是，人溝通，或者生物之間溝通，言語不是唯一的方式，我們合理的推論，其實被告跟被害人之間，是有良好的溝通，雖然被害人沒辦法講話。」

委任律師強調，劉姓婦人在偵查與一審審理期間一直哭泣，直到近期稍微釋懷後，才能詳細敘述當天母子之間的對話情狀，這個時間點剛好發生在上訴二審期間，並不是事前不主張，婦人究竟是涉及殺人抑或加工自殺，還得看二審法官如何認定。

原始連結







更多華視新聞報導

立委為長照家庭請命 盼放寬極重症長照居家補助

「剴剴案」惡保母判無期徒刑、18年刑 保母姊妹、檢方均提上訴

酒駕害騎士癱瘓 遭判10月提上訴還討修車費

