8旬母悶死癱瘓50年兒！二審翻供不認殺人 辯護人主張「加工自殺」

台北市一名80歲劉姓婦人，長年獨自照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，因擔心自己年老無法再照顧孩子，便於112年5月拿紅包袋塞住兒子口中後將他悶死，一審依殺人罪被判2年6月，並建請特赦。二審昨天（30日）開庭時，老婦多次當庭崩潰痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，主張並非殺人，而是「加工自殺」。

回顧此案，劉婦的兒子在出生幾個月後得了肺炎，並因小兒麻痺導致終生癱瘓，劉婦便照顧兒子的生活起居50年，直至112年4月劉婦確診COVID-19，在隔離期間考量自己年事已高、身心狀況惡化，且兒子情況未改善，便在當年5月12日將裝有1萬元的紅包塞進兒子嘴巴，再摀住兒子口鼻使其窒息而亡。

113年5月底，一審台北地方法院量處老婦有期徒刑2年6月，並在判決書最後表示「考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦，附此敘明」。案經被告上訴至二審，由台灣高等法院審理。

114年12月30日二審開庭，公訴檢察官表示，劉姓老婦案發時曾對兒子說出「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」等語，相關言詞足以顯示具有奪取生命的主觀犯意。檢方強調，台北地檢署當初基於被告認罪，才同意不行國民法官參審，如今被告上訴，就是否定先前認罪內容，推翻一審所認定的犯罪事實，請求法院駁回上訴。高院法官也質疑，被告是否刻意改口，以逃避一審讓國民法官審理的程序。

對此，辯護人杜俊謙表示，老婦在偵查期間、一審審理時，長期情緒崩潰、哭泣，案發當下房間裡實際情形僅母子兩人知道，後來老婦心境隨著時間推移慢慢釋懷，才得以陳述多年照顧過程及當天事發經過。

辯方認為，老婦沒有故意殺人之犯意，加上兒子長期病痛，過去曾在情緒低落、身體不適時有自殘或撞牆行為，因此老婦是在協助兒子「體面離開」，因此應認定為「加工自殺」，而非殺人。

關於法官質疑是否有刻意規避一審國民法官審理的情形，杜俊謙指出，老婦是一名盡責照顧孩子的母親，但並非一名稱職的被告，由於家屬主張案件屬於家庭內部事務，才請求不採國民法官程序，加上檢方於偵查階段提及應坦承犯行，老婦才選擇認罪。

此外，原先辯護人曾聲請鑑定老婦是否符合《刑法》第19條所定、無法辨識自身行為違法的情形，但已於此次庭審中當庭撤回。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

