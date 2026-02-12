8旬母殺死重障兒獲特赦 家總籲強化重度失能資源、照顧者評估系統

82歲的劉姓婦人（見圖，坐在輪椅上）民國112年因長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為恐無法再照顧癱瘓兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡。（資料照／杜宜諳攝）

長照悲歌頻傳，日前一名8旬老婦悶死照顧50餘年的重度身障兒，被判刑2年半，各界建請總統特赦，賴清德今（12）批示同意特赦，免除發監執行。家總強調，面對照顧殺人事件，未來應建立完整分析機制，同時強化重度失能長照資源、完善家庭照顧者需求評估系統。

8旬婦人林劉龍子，照顧極重度身障兒子超過50年，民國112年間，她確診新冠肺炎，因衰老無力照料兒子的高壓下，釀下悲劇。賴總統今日依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦，免除發監執行。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，特赦是沉痛、為難卻又溫暖的決定，照顧殺人悲劇，在法律責任與人道考量之間，往往十分兩難，此案審酌高齡者無力照護、不知道如何使用資源等因素，作出特赦決定。

至於如何避免類似悲劇重演，陳景寧指出，首先要先釐清照顧殺人事件原因，國內過去照顧殺人事件發生後，常常都草草了事，台灣應仿效日本，在案件發生後進行細緻分析，包括傷害人年齡、身分等，才有助理解問題出在哪，是資源不足？還是照顧者不想或不會使用？

現行長照失能等級7以上，為重度失能個案，使用長照社區居家服務資源補助約為每月3萬至3.6萬元，然而住宿式機構僅有每月1萬元。衛福部承諾提高至每月1.5萬元，至今卻仍未實施。

陳景寧直言，長照3.0對於重度失能家庭資源挹注確實非常不足，長照3.0應積極擴充量能，即使補助提高到1.5萬也不夠，對很多家庭仍是很大的經濟壓力。她建議，失能等級7級以上家庭，應該要能自由運用社區居家服務的錢，讓3.6萬元能用在住宿式機構，且應該完全貼補。

最後，陳景寧強調，家庭照顧者需要獨立的需求評估系統，不應附屬在長照失能評估之下。現行評估方式，將照顧者當成「工具人」，依照年齡假設照顧能力都相同，但每個人對照顧的壓力反應，是很主觀的感受問題。

「不是每個人都適合成為照顧者」，陳景寧指出，國外作法是在成為照顧者前，就先進行評估，給予就業、經濟、心理等不同支持對策，以降低照顧後的壓力風險；但現行評估機制很「表面」，只有在失能等級評估的幾個項目，詢問家庭是否有照顧功能，卻未連結到真正需要的幫助。

陳景寧說，台灣長照服務法雖有提到「照顧者支持」，但做得都還很表淺，目前仍以喘息服務為主，讓照顧者休息一下繼續照顧，但應該更進一步，做到就業、心理、經濟等各方面支持，台灣還在剛起步的階段。

