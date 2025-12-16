8旬母LINE喊「今天好冷」！兒急返家見一幕心碎了

國際中心／張尚辰報導

在寒冷天氣中，老年人更容易因心血管疾病、腦中風或低溫症而發生猝死。（示意圖／翻攝自pixabay）

氣溫驟降之際，老年人因心血管疾病、腦中風或低溫症猝死的案例層出不窮。日本近日就發生一起令人心碎的事件，一名58歲上班族因未與82歲母親同住，平時僅透過LINE聯繫，沒想到母親某天傳來一句「今天好冷」後便音訊全無，男子2天後返家，竟發現母親倒臥在臥室，已因心臟衰竭身亡。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，58歲的健太（化名）居住在東京，自父親過世後，82歲的母親千美代（化名）便獨自生活，由於沒有同住，母子倆平日主要透過LINE保持聯繫。

廣告 廣告

某個寒冷的日子，千美代傳訊息給健太，簡短寫道，「今天好冷。」然而，這卻成了她最後一則訊息。健太隨後陸續傳送訊息並撥打電話，但始終無人回應。直到第3天，健太提早結束工作，搭火車趕回母親住處。

健太打開家門後，屋內一片寂靜，「燈亮著，電視也開著，卻完全沒有日常生活的聲音。」健太四處呼喚母親，卻未見人影，無論是廚房還是浴室都空無一人。當他推開臥室門時，赫然發現母親倒臥在床邊，當場嚇得報警並叫來救護車。

經醫護人員到場確認，千美代已明顯死亡，死因判定為心臟衰竭。這個結果讓健太悔恨不已，他不斷自責，若能在母親傳來那則訊息後立即返家，或許就能避免這場悲劇。

對此，專家指出，在靜止狀態下突發心臟衰竭時，患者可能會逐漸喪失意識，最終身亡。尤其在寒冷天氣中，老年人更容易因心血管疾病、腦中風或低溫症而發生猝死。

專家也提醒，除了平日應多關心、頻繁聯繫家中長者外，市面上已有不少智慧家電與照護系統，能透過感測獨居長者的日常活動是否異常，並即時透過APP通知家屬，以提高警覺、降低憾事發生的風險。

更多三立新聞網報導

50歲男提早退休！賣房搬去海邊 「忽略1事」晚年慘淪餐廳洗碗工

喉嚨痛恐致命！22歲女入院「5天後身亡」 出現6情況快就醫

退休太閒！阿伯每天泡店裡客人全嚇跑 害30年咖啡廳倒了

男大生「下體長凸狀物」嚇傻！醫一看笑了：大自然的禮物

