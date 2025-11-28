8旬翁大腿骨折三段 三度手術站起：明年要參加媽祖遶境

一名82歲王姓老翁因車禍導致大腿骨折成三截，經過三次手術後終於能夠站立行走。這位大甲媽祖頭旗隊的虔誠信眾表示，他將努力復健，希望明年能再度參加大甲媽祖遶境活動，重返他熱愛的信仰生活。

王姓老翁4年多前在協助公所分送防疫物資時遭遇車禍，造成大腿粉碎性骨折斷成三截。雖然進行手術治療並使用鋼板固定，但因金屬疲勞與體重無法支撐等多種因素，導致鋼板斷裂，使他無法行走，只能依靠輪椅代步。

駐診在大甲李綜合醫院的臺中榮總骨科主治醫師廖唯任表示：「該患者當初大腿骨折斷成三截，手術治療後，卻因體重、血液循環不好，再加上大腿骨是全身上下最難愈合的部位，導致內固定失敗，植入物斷裂骨不癒合，讓患者不良於行無法正常走路。」

8旬翁大腿斷三截因鋼板金屬疲勞斷裂（左），再用髓內鋼釘（右）固定。（圖／大甲李綜合醫院）

為了解決這個問題，醫療團隊決定再次手術。廖唯任醫師說明：「手術時，我們把壞死的骨頭移除，把大腿內舊有斷掉的鋼板、鋼釘全部拆除，讓骨頭再次活化，改用髓內鋼釘固定，使得骨頭有機會再次癒合，術後能立刻下床負重，恢復日常行走功能。」

廖唯任醫師進一步指出，年長患者骨折恢復能力較差，主要是因為身體修復能力下降，且常伴隨骨質疏鬆。他建議體重過重者應控制體重以減輕骨骼負擔，術後必須配合復健，保持均衡營養，多攝取鈣質，同時適度曬太陽增加維生素D合成，促進鈣質吸收。

大甲李綜合醫院骨科醫師廖唯任使用髓內鋼釘為患者固定大腿。（圖／大甲李綜合醫院）

「術後能再站起來的感覺，真的很棒！」王姓老翁分享他的心路歷程。他透露自己擔任環保志工已20多年，後來接任隊長，同時也是大甲媽祖龍鳳繡旗隊的副團長，每年都會跟隨9天8夜的遶境活動。車禍後長期坐輪椅，但經過這次重新裝設髓內鋼釘後，經過一個多月的復健，已經能逐漸站起來，「我一定要努力復健，再跟著媽祖遶境。」

王姓老翁的兒子表示，過去3年多，父親生活都需要旁人協助，現在看到他能夠再站起來，洗澡、如廁、泡茶等日常活動都能自理，還能做自己喜歡的事情、與朋友相聚，不再受限於輪椅，「長輩能活得有尊嚴，就是家屬做開心的事。」

