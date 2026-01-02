▲8旬翁失智走失，二林警寒夜協尋避免憾事發生。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】家住彰化縣二林鎮的1名85歲失智老翁，日前於12月30日深夜自行離家後失聯，家屬遍尋不著，因時值寒流來襲、夜深氣溫驟降，深怕老翁發生意外，心急如焚之下，家屬立即趕赴二林分駐所報案請求協尋。

警方獲報後不敢大意，立即啟動尋人機制，調閱老翁住家周邊及沿線路口監視器畫面，發現老翁於114年12月30日23時58分左右，自二林鎮太平路一段徒步進入金城巷。掌握行蹤後，二林分駐所員警彭聖祐、洪春安及劉恩綺等人，隨即前往金城巷及周邊巷弄展開地毯式搜尋。

歷經近3小時的努力搜尋，警方終於在114年12月31日凌晨2時58分許，於二林鎮江山巷發現老翁身影，所幸老翁身體狀況穩定，意識清楚，並無生命危險，隨即將其帶返派出所安置休息。

家屬接獲警方通知後，立刻趕往二林分駐所，看到父親平安坐在所內取暖休息，情緒激動、頻頻向警方致謝。報案人表示，父親年事已高，又遇上寒冷深夜，若非警方即時協助尋獲，後果恐不堪設想，對員警積極協尋深表感激。

芳苑分局長宋俊良對二林分駐所員警在寒夜中不辭辛勞、全力搜尋的表現給予高度肯定，並強調員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖。面對長者走失案件，警方將持續秉持「同理心」與「人本關懷」精神，守護每一位迷途長者回家的希望，也呼籲家屬可為失智長者配戴聯絡資訊或申請防走失手環，共同降低風險。