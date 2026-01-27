8旬翁心跳32 嚴重心搏過緩險猝死

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，民眾若出現頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應儘速就醫檢查。（記者蔡清欽攝）

台南一名84歲老翁有高血壓以及糖尿病病史，過去曾發生不明原因昏厥，最近因持續性頭暈且合併胸悶至奇美醫院診就醫，檢查後發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，隨時有猝死風險。經置放生理性傳導技術的心臟節律器，老翁的心臟重新恢復規律跳動，目前順利回歸日常生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視。當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

據統計，臺灣約二十年前每年有2千至4千名病人接受心臟節律器置放。近年來，每年需要心臟節律器的病人數量逐漸增加到約7千5百人。黃沛頡說明，針對日益增加的節律器需求，奇美醫院近年在「心室型生理性傳導」技術已累積成熟經驗。2025年更進一步引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供全方位生理性節律。雖然生理性傳導技術因需精準定位，手術時間會比傳統手術多出0.5至1.5小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但在適合的條件下可大幅提升治療品質。