8旬翁捷運站迷途不安 內湖警迅速帶回所內休息護送返家

圖說：臺北市內湖分局大湖派出所警員王勇智、李胤慈。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局大湖派出所員警李胤慈、王勇智日前執行巡邏勤務時，接獲110通報稱捷運站出口有一名疑似迷途的長者需要協助。警方獲報後立即趕赴現場，主動提供協助。

員警到場後發現一名年約80歲的姜姓老翁獨自在捷運站出口徘徊，神情焦急不安。員警隨即上前關懷，確認其身體狀況無礙後，耐心詢問了解情形。經了解，該長者原預定參加里辦公室舉辦的活動，獨自前往集合地點後卻未見人影，誤以為走錯地點而一時慌亂。

廣告 廣告

由於長者未攜帶手機，無法聯繫家人，所幸身上有證件可供查詢。警方依據資料聯絡相關里辦公室幹事，確認活動已於稍早開始，研判長者可能記錯集合時間。員警遂先將其帶回派出所休息，並協助聯繫家屬。

在順利聯絡上家屬後，員警以巡邏車將長者平安送返住家。家屬見長者平安返家，對警方熱心協助深表感謝，肯定警方積極服務與細心照顧。

內湖分局呼籲，家中如有年長者需獨自外出，家屬應事先確認外出目的與行程，並可製作掛牌或佩戴含姓名與緊急聯絡電話之識別物，以利民眾或警方第一時間協助聯繫家屬，避免意外發生。警方也將持續加強社區巡守與關懷工作，守護市民的安全與幸福。