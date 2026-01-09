8旬翁搭車頻碎念「不會開車」 猛揮拳毆司機

新北市板橋區亞東醫院捷運站外公車站，於8日晚間發生一起激烈的肢體衝突事件。（圖／東森新聞）





新北市板橋區亞東醫院捷運站外公車站，於8日晚間發生一起激烈的肢體衝突事件。一名男乘客疑似在搭車過程中，不斷在駕駛座旁碎念，指責公車司機「沒有好好開車」，雙方因此爆發口角，進而在車內大打出手。警方獲報趕抵現場處理，最終兩人皆被依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，事發時間為8日晚間7點多，正值下班通勤尖峰時段。當時公車車廂瞬間淪為格鬥擂台，該名男乘客情緒激動，朝著司機動手又動腳，儘管司機試圖用手阻擋防衛，仍遭對方毆打擊中。火爆場面讓車上民眾看傻了眼，甚至連一名外籍乘客都看不下去，主動上前試圖架開雙方，阻止衝突擴大。

警方接獲報案到場後，動手男子情緒依然相當激動，面對員警喝斥「鬧夠了沒」，男子仍強硬回嘴，指控司機動手打人。由於男子持續叫囂且情緒失控，員警當場嚴正警告將對其實施保護管束，並強勢將其架住，才終於讓場面冷靜下來。

經初步調查，衝突導火線源於事發前幾分鐘，該名男子站在駕駛座旁持續碎碎念。根據目擊乘客拍下的畫面顯示，男子先是頻頻詢問「亞東醫院站到了沒」，接著便開始數落司機駕駛技術不佳；即便公車已經到站，男子仍拒絕下車，持續在旁碎念干擾，最終導致雙方情緒失控引發互毆。這起公車全武行，最終造成司機與乘客雙雙掛彩，並一同被帶回派出所製作筆錄，全案依傷害罪偵辦。

