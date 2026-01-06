8旬翁昏迷消防到院前TCP搶命 嘉義縣首成功案例

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）嘉義縣8旬翁昨晚昏迷生命危急，消防救護趕抵，並與嘉基醫院醫師連線，執行經皮體外心臟節律（TCP），老翁生命徵象漸穩定，消防局指為嘉縣首例到院前實施TCP成功案例。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿，民雄高級救護隊於昨天晚間執行急病救護任務，現場為有心臟病史的80多歲老翁，不明原因陷入昏迷。

救護人員黃凱擇、黃冠傑趕抵，經評估發現老翁生命徵象不穩定，且具有生命危險的心律不整，為爭取黃金搶救時間，立即透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院醫師連線，執行經皮體外心臟節律，使用電流刺激心臟跳動次數。

消防局表示，老翁經TCP處置後，其心率與血壓皆有明顯改善且逐漸清醒，且於救護途中生命徵象逐漸穩定，並送往嘉基接受後續治療。

完成高級救護技術員訓練的黃凱擇表示，TCP是一種非侵入性的暫時性心跳調節技術，透過貼在胸口的電極片，將電流脈衝傳至心臟，以治療心跳過慢等緊急情況，作用類似體外臨時起搏器，確保心臟維持規律跳動，在救護車送醫途中，得以維持大腦血液供應、讓病患能撐到醫院的關鍵技術。

嘉義縣消防局長蔡建安說，消防局目前可以使用的6台可攜帶式心臟電擊器及生理監視器內具有TCP的功能，但需高級救護技術員及線上醫療指導才可執行，因此，消防局於去年3月31日自行舉辦高級救護技術員訓練，直到同年12月18日結訓，目前消防局有81名高級救護技術員，為消防局消防人數的21%。（編輯：陳仁華）1150106