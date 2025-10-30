8旬翁深夜迷途 三重暖警助尋親返家

《圖說》厚德派出所員警與前來接回老翁及家屬合影。〈三重分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】一名80歲老翁，平時喜歡外出散步，或自行搭車或徒步外出。然而由於記憶力退化，偶有迷途返家的情況。日前深夜獨自徘徊街頭，神情恍惚、精神憔悴，三重警分局厚德派出所警員簡偉育獲報前往協助，經與家屬聯繫順利帶返家，熱忱服務精神，家屬感激不已，頻頻致謝。

三重分局指出，熱心民眾報案表示，該名老翁獨自徘徊街頭，神情恍惚、精神憔悴，擔心其身體狀況不佳，於是通知警方到場處理。員警方接獲通報後隨即趕赴現場，發現老翁衣著整潔但神情呆滯，對周遭環境似乎相當陌生。

警員簡偉育上前關懷並耐心詢問，老翁僅能告知自己的姓名，對住址、家屬及其他身分資料皆無法清楚回答。考量夜間氣溫偏低，且老翁年事已高，員警先行將其帶返派出所安置，提供熱水及食物補充體力，並安撫其情緒。

同時間，值班警員蔡鎰璘以老翁提供的姓名為線索，透過警政系統仔細比對資料。由於姓名重複者眾，蔡員不厭其煩逐筆核對，最終在眾多查詢結果中精準找到老翁的身分資料，成功聯繫上其焦急萬分的家屬。

家屬聞訊後隨即趕抵派出所，見到平安無恙的老翁後，激動不已，頻頻向警方表達感謝。據家屬表示，老翁雖為80歲高齡長者，但身體仍然硬朗，平時喜歡外出散步，偶爾會自行搭車或徒步外出。然而由於記憶力退化，偶有迷途返家的情況。

三重分局呼籲民眾家中若有失智長者，應隨時留意動態，可透過配戴防走失手鍊或登錄「愛心手鍊」等方式，協助警方在發生狀況時迅速辨識與聯繫。