8旬翁疑騎車逆向上國3長治交流道 對撞貨車亡
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）國道3號今天傍晚6時許發生一起死亡車禍，83歲陳姓老翁疑騎車逆向上長治交流道南向出口匝道，與順向行駛小貨車對撞，陳男當場死亡。警方提醒，誤上國道應立即停靠路肩。
國道公路警察局第五公路警察大隊發布訊息表示，今天傍晚6時21分，在國道3號南向399公里處，83歲陳姓男子駕駛1部普通重型機車，疑自長治交流道南向出口匝道逆向駛入，與外側車道順向行駛、由27歲楊姓男子所駕駛的自小貨車發生碰撞，機車騎士當場死亡。
第五公路警察大隊表示，事故後已封閉內側及外側車道，由竹田分隊依規定處理。呼籲民眾，若機車誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。（編輯：李淑華）1150108
