8旬翁破產淪「下流老人」！為生計冒命開砂石車月入10萬

國際中心／張尚辰報導

許多高齡者礙於生計壓力，不得不繼續投入職場，選擇危險又高薪的工作。（示意圖／資料照）

許多高齡者由於求職選擇有限，經常只能接受薪水偏低或風險較高的工作。外媒《商業內幕》報導指出，美國有上千名超過80歲的高齡勞工仍在從事被官方列為高危險性的職務，根據美國勞工統計局職業死亡事故普查分析顯示，在過去20年中，65歲及以上的工人在工作中死亡的事故總數比例不斷升高，但他們卻因生計壓力，不得不繼續投入職場。

根據《商業內幕》報導，美國人口普查局2023年的統計資料後發現，有成千上萬名八旬長者仍在從事十大高風險行業，有多名高齡受訪者表示，自己身體狀況許可，也充分明白工作的潛在危機，有些人會調整工作模式，例如避免天黑後出勤、避開交通尖峰時段，或儘量不搬重物，以降低自身風險。

80歲杜穆蘭 遭車撞仍重返崗位的交通協管員

其中一位受訪者為80歲的杜穆蘭（Marc DuMoulin），他結束美國國務院顧問的工作後，成為交通協管人員，他先前曾因為血管手術及慢性病，花費數千美元治療，所以這份工作是成為支撐他經濟狀況的一根救命稻草。

杜穆蘭說，自己的工作內容很簡單，只需要在上下課時段，協助小學生安全通過馬路即可，但是，在某一年的秋天，杜穆蘭舉起旗子向駕駛員示意紅燈時，一名司機非但沒有停車，還撞向他。由於非常需要這份薪水，即使受了傷，杜穆蘭還是在休息幾天後，繼續回到工作崗位，他表示，「我會一直工作到動彈不得為止」。

82歲赫克曼 破產後重拾方向盤的砂石車司機

另一名受訪者為82歲的赫克曼（Merle Heckman），赫克曼在2003年創立的公司，因為投資失敗於2019年倒閉，後來因為存款無法支撐日常生活開銷，申請破產，並失去了房子。

後來，他考取商業駕照，成為一名開砂石車的駕駛員，他分享，某天他載著16噸的砂石塊在高速公路上遭到其他駕駛的惡意逼車，而這已經是他當天遇到的第五次惡意逼車的情況，讓他非常無奈，「每個人都很著急，沒人願意等待，高速公路上沒人有耐心」。

赫克曼說，這份工作的工作時長為早上7點半至下午6點半，但他並不覺得累，反而還漸漸愛上了這份工作，這份工作可以讓他隨時保持頭腦清醒，體力消耗也不大，最重要的是，每週600美元至800美元（約台幣1.87萬至2.5萬）的薪水，可以幫助他繳完5年的房貸。

根據美國勞工統計局職業死亡事故普查分析顯示，在過去20年中，65歲及以上的工人在工作中死亡的事故總數比例不斷升高，截至2023年，65歲及以上工人的工傷死亡率是所有年齡層工人的2.5倍，達到每10萬名工人中有8.7人死亡，但是仍然有許多高齡者礙於生計壓力，只能繼續投入職場。

