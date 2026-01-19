8旬翁突變沉默疑失智？一查竟是「耳屎太多」惹的禍

生活中心／張尚辰報導

一名老翁突然變得沉默寡言，沒想到是因為耳垢長期堆積阻塞聽道，導致聽力受損。（示意圖／翻攝自Pixabay）

營養師曾建銘分享一則社區真實案例指出，一名87歲長者近兩年來逐漸變得沉默寡言，與家人互動明顯減少，家屬一度擔心是否出現失智症狀，加上血糖控制狀況不佳，更讓家人憂心不已。然而，經進一步檢查後才發現，問題的關鍵並非認知退化，而是耳垢長期堆積阻塞聽道，導致聽力受損。

曾建銘在臉書粉專發文分享，該名長者過去性格健談，卻在近兩年間突然對家人愛搭不理，對周遭事物提不起興趣，家人因此高度警覺，安排他接受全面性的醫療檢查，以釐清是否出現失智相關問題。

後續在接受長者功能評估（ICOPE）並轉介進一步檢查後，醫師確認長者的認知功能並無明顯異常，反而是長期未清理的耳垢嚴重影響聽力。清除耳垢後，長者不僅恢復原本健談的狀態，也因能清楚聽懂醫療衛教內容，正確理解胰島素使用與飲食調整方式，使血糖控制狀況隨之改善。

此外，曾建銘也分享另一名社區長輩的經驗。一名阿姨長期拒絕接受眼科檢查，始終認為只是一般老花眼問題，直到照護人員得知她平時有投資股票的習慣，並提醒視力不佳可能影響下單判斷，才成功說服她主動前往就醫檢查。

曾建銘表示，這正體現「以人為中心照顧（Person-Centred Care）」的核心精神，相較於僅依賴檢驗數據與醫療指標，社區照護更需要理解長者真正重視的事物，從其生活脈絡與價值出發，才能讓健康照護措施真正被接受並落實。

他也強調，唯有站在長者的角度思考，照護行動才能不只是單純的醫療介入，而是成為改善整體健康狀況與生活品質的關鍵力量。

