8旬翁網路尋愛 險被會員開通費騙走逾14萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名年約82歲劉姓老翁，以為在晚年迎來了溫柔的「第二春」，卻險些掉入詐騙集團編織的粉紅陷阱。台中市第六警分局表示，轄區市政派出所員警鷹眼識破詐團手法，及時攔阻老翁準備寄出的14萬餘元「包裹」，成功守護住老翁珍貴的退休老本。原來，劉男在網路上結識了1名面容姣好的女子，雙方相談甚歡，讓老翁以為遇到了真愛。對方軟磨硬泡要求老翁，加入聊天平臺會員，聲稱唯有「開通會員」，才能延續這段跨越年齡的情緣。

警方調查，劉姓老翁雖已屆耄耋之年，內心仍渴望有人陪伴，日前他在網路上結識1名面容姣好的女子，雙方相談甚歡，讓老翁以為遇到了真愛。對方軟磨硬泡的要求，老翁加入聊天平臺會員，聲稱唯有「開通會員」，才能延續這段跨越年齡的情緣。沒想到，老翁申辦會員後，對方隨即改口聲稱「帳號遭系統封鎖」，必須支付一筆昂貴的「解凍金」才能繼續互動。被愛情衝昏頭的老翁不疑有他，立刻領出新台幣14萬7000元，準備將這疊沉甸甸的現金，打包寄往指定地點。

第六警分局表示，市政派出所警員楊思堯、黃仲良等，巡邏行經臺灣大道3段時，發現劉姓老翁在路邊神情異常慌張，眼神不斷閃躲，而且懷中緊緊抱著1個包裹。員警憑藉多年辦案經驗，直覺有異，隨即上前主動關懷。老翁起初還遮遮掩掩，但在員警耐心引導與解釋下，才坦承是為了「救愛」才要寄錢。員警一聽內容又是「開通會員」、「帳號解凍」等，立刻識破這是典型的愛情詐騙。

第六警分局呼籲，詐騙手法層出不窮，特別是針對高齡長者，詐騙集團往往利用孤單寂寞、渴望陪伴的心理進行收割。

照片來源：台中市警方提供

