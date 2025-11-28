8旬翁腳水腫、食慾差又易喘 就醫發現心臟僧帽瓣閉鎖不全
陳先生已經80歲了，10月底接受開心手術之後，如今健步如飛。他說半年前出現身體不適、食慾不振，以及容易喘的現象，以為是年紀大了、活動量少造成的。
患者陳先生表示，「躺著痛、坐著痛，全身都痛，我1碗飯吃2口就不想吃了。」
患者陳先生的妻子說道，「我又沒流鼻涕也沒咳嗽，為什麼要看醫生？他是這樣回我，之後狀況就越來越糟。」
家人說原先不意為意，但半年來症狀明顯加劇甚至下肢水腫，就醫檢查發現，是因為心臟的僧帽瓣閉鎖不全，導致心臟長期負擔而擴大，進而造成功能衰退。
中醫大市醫心臟外科主任蔡峯鈞說明，「僧帽瓣它是一個很獨特的瓣膜，這個瓣膜出問題會讓你引起肺水腫，所以你常常會坐著不適，躺著也不適，一旦你躺下來了，肺部的積水就會淹上來到心臟。」
醫師表示，和心臟的二尖瓣脫垂不同，僧帽瓣閉鎖不全，會造成血液逆流到肺部，嚴重的話除了會影響心臟功能，水腫也會從肺部擴及到四肢，甚至有生命危險。雖然發生機率約為1%，但因為初期症狀不明顯，患者往往會以為是老化的正常現象，延誤就醫黃金時間。
中醫大市醫心臟外科主任蔡峯鈞指出，「僧帽瓣是由身體5個組織所組成，所以每個組織如果有問題，就有可能產生僧帽瓣閉鎖不全，很多老人家第一個會覺得我自己很老了，不敢開刀，都是要拖到最後一刻、很不舒服才要來動手術。」
醫師指出，這種病症發生的原因不明，但年長者及心梗後的患者是高危險族群，建議如果有不適症狀，應該盡快就醫。
