8旬翁與妻外出飲茶躲港火劫 住中轉屋夫妻被迫分離

香港宏福苑大火後，上千戶居民面臨無家可歸的困境，成為災民最關切的議題。許多住戶質疑政府提供的資訊混亂不清，對未來生活方向感到茫然。一位80多歲的老翁表示，他40年前花30萬港元購買的家園在一場大火中化為灰燼，而他與妻子將被迫分隔兩地居住。面對這場悲劇，香港政府已啟動多項援助措施，包括成立獨立調查委員會、實施「一戶一社工」計畫，並設立援助基金協助災民重建家園。

宏福苑五級大火後，災民們自稱宛如熱鍋上的螞蟻，不知所措，也找不到實質可行的生活方向。根據香港TVB電視台「東張西望」節目在臨時庇護中心的採訪發現，許多住戶對政府提供的資訊感到混亂。一位宏福苑住戶表示，雖然有社會福利署跟進，但許多資訊都不確定，很多事情都需要等待。

一位80多歲的老翁向TVB訴說，他40年前花了30萬港元購買宏福苑的住所。火災當天，他與家人外出飲茶，才幸運逃過一劫。然而，這場大火燒毀了他的家園，接下來他需要搬到中轉屋暫時居住，而他與妻子將被迫分隔兩地。

災民家屬唐先生表達了對年邁父母的擔憂，他說：「我爸爸媽媽年紀大，他們要回診。我媽媽得過癌症，她要定期回診。如果叫她去米埔或錦田，每天難道每次要她來回3小時去回診嗎？你也知道回診隨時排隊4、5個小時。」

針對這場災難，香港行政長官李家超宣布成立由法官領導的獨立委員會，審查起火原因，並啟動「一戶一社工」計畫，協助安排災民的住宿問題。李家超強調，政府不會遺漏任何一個人，不會放棄任何一個家庭，會協助受影響家庭重建家園，盡快恢復正常生活。

香港政府已設立「大埔宏福苑援助基金」，注入3億元啟動資金，隨後獲得民間大量捐款，累計金額高達16億元，用於協助受災戶走出困境、重建家園。

