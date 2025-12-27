8旬翁與看護性接觸染HIV！ 高齡族群性行為傳播風險浮現

大陸一名年逾80歲男性確診感染HIV，醫界指出，近年老年族群HIV感染者佔比持續上升。 （圖／達志／美聯社，下同）

大陸高齡族群感染愛滋病的情況持續受到關注。近日一名年逾80歲的男性被確診感染HIV，在醫師詢問下坦言，過去曾與家中僱用的看護發生性關係，並以金錢作為交換，最終因此染病。醫界指出，類似案例近年並非罕見，反映出中國老年族群愛滋防治面臨的新挑戰。

研究顯示，2015年至2022年間，大陸每年新增通報的50歲以上HIV感染者人數持續攀升，其中多數透過性行為感染。

綜合陸媒《中國新聞周刊》等報導，北京佑安醫院曾收治該名80多歲男性患者。醫師說明，該名長者在確診後才透露，因看護急需用錢，雙方在金錢交換下發生性行為。院方表示，這類感染途徑在臨床上逐漸被觀察到，顯示老年族群已成為HIV防治中不可忽視的一環。

從整體疫情來看，大陸愛滋病仍處於低流行水準，但新通報病例中，老年感染者的比例卻持續上升。以部分省市公布的資料為例，浙江今年新發HIV病例中，50歲以上中老年族群占比已達39.2％；重慶市今年1月至10月的新通報感染者中，50歲以上族群比例更高達77.2％，呈現明顯老化趨勢。

雖然大陸愛滋病整體疫情仍處於低流行水準，但多地統計顯示，新通報病例中50歲以上族群占比明顯增加，老年HIV防治成為新挑戰。

大陸疾病預防控制體系與多名專家指出，隨著人口老齡化加劇，獨居與喪偶長者人數增加，但其情感與性需求長期被忽視，相關性健康教育幾乎空白，使老年族群在愛滋病性傳播網絡中成為新的脆弱群體。研究顯示，老年HIV感染者主要透過性行為染病，其中異性性行為占比極高，商業性行為更是重要感染途徑之一。

相關研究也指出，2015年至2022年間，大陸每年新通報的50歲以上老年HIV感染者人數持續增加，且老年男性感染者人數約為女性的三倍。專家分析，部分長者因孤獨感與情感需求，卻又礙於面子不願透過正規管道尋求協助，轉而接觸隱蔽性高、成本較低的商業性行為，進而提高感染風險。

醫界與防疫專家提醒，若愛滋防治政策與宣導資源仍集中於年輕族群，恐無法因應當前疫情結構的轉變。相關單位應及早加強針對高齡族群的性健康教育、篩檢與治療可近性，避免老年人持續成為愛滋防治體系中的破口。

大陸一名年逾80歲男性確診感染HIV，醫界指出，近年老年族群HIV感染者佔比持續上升，相關防治議題引發關注。（圖／翻攝自微博，中國新聞周刊）

