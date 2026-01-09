8旬翁與6旬司機公車上PK 只因頻碎唸嗆「你會不會開車？」

記者莊淇鈞／新北報導

公車變格鬥場！板橋 衣男連環拳襲運將，司機出奇招抱腿反制。（圖／翻攝自Threads @__xiao52）

新北市板橋區昨天（8日）傍晚發生1起離奇的公車暴力事件，一輛 847 路線公車行經亞東捷運站 3 號出口停靠站時，公車上的82歲黃姓老翁因途中不斷持續碎唸詢問60歲的司機林姓男子，「亞東醫院站要到了沒？」，「你會不會開車」，還指責司機沒有好好開車，2人情緒失控後在車門口爆發肢體衝突互毆，警方到場雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。

據了解，黃翁昨晚7時許搭乘847路公車時，在車上不斷碎唸跳針詢問司機林男「亞東醫院站要到了沒？」，「你會不會開車？」，接著不斷碎唸認為林男沒有好好開車。當公車開到亞東醫院捷運站時，黃翁仍不下車持續對林男碎唸，雙方發生口角後，黃翁突朝林男連續至少揮了18拳還伸腳猛踹，林男為自保抱住對方雙腿，雙方在車門口僵持不下。車上乘客見狀紛紛走避，最後1名外籍男乘客將雙方拉開事件才稍微平息，隨後多名民眾撥打 110 報案，過程全被路過民眾拍下。

轄區板橋警分局獲報派遣線上警力迅速抵達亞東醫院站排解，發現林男僅有輕微擦挫傷，隨即將黃翁及司機林男帶回警局，警詢時雙方互提傷害告訴，警方詢後將2人依傷害罪嫌送辦。

不良行為，請勿模仿！

