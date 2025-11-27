8旬翁誤入快速道路車陣中 警積極協助脫困
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局萬盛派出所巡佐夏賢國、警員劉貝文，日前晚間執行巡邏勤務時，接獲報案指出，在水源快速道路景美往基隆路匝道口有一名老翁騎乘腳踏車，適逢下班車潮，來車紛紛閃避，情況相當危險。警方趕抵後立即上前查看，確認老翁身體狀況無礙後，便讓其坐上警車，載往平面道路並耐心指引正確方向。
經了解，這名陳姓老翁年約八旬，原欲騎車返回新北市中和住家，途經新店區時向路人詢問方向，卻未注意號誌一路騎上水源快速道路，陷入車陣進退兩難。陳姓老翁感謝警方及時到場協助，並耐心向老翁說明返家路線，讓驚險過程得以圓滿落幕。
文山第二分局呼籲，面對高齡社會，家中若有年長或失智家人，應多加留意其行蹤，避免獨自外出發生危險；亦提醒用路人，如遇類似情況，請立即撥打110報案電話，共同維護自身與其他用路人的行車安全。
