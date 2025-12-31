8旬翁迷途稱手機沒電 警一按「電量99%」全場笑翻：阿公誤關機啦！

社會中心／台中報導

謝翁迷途不擅用電子用品，手機關機以為沒電。（示意圖，非當事者／資料照）

台中一名謝姓老翁（82歲）日前因記憶退化外出迷途，加上重聽導致與警方溝通困難。就在警員一籌莫展之際，發現老翁隨身攜帶手機，老翁雖聲稱「沒電了」，但警員檢查發現電量竟高達99%，僅是誤觸關機，最終順利聯繫家屬接回，結束這場虛驚。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員曾郁嵐、李光耀，日前下午17時許接獲民眾報案，指稱東區忠孝路段有一名長者徘徊多時，疑似迷路。報案民眾表示，曾上前關心該名長者，但因對方表達不清且聽力不佳，無法得知其確切住址，遂請求警方協助。

警方趕抵現場後，發現謝姓老翁神情無助，自述中午外出後便忘記返家路徑。雖老翁身上帶有證件，但經查證件地址與其口述地點不符，加上老翁患有嚴重重聽，雙方溝通一度陷入膠著。

警員隨後提高音量耐心詢問是否有家屬聯繫方式，老翁起初一臉茫然，經反覆確認後才表示兒子尚在工作。此時，眼尖員警發現老翁隨身包包內露出一條充電線，推測其應攜有手機。老翁拿出手機時無奈表示「沒電了」，以為無法使用。

未料，警員接過手機檢查，發現手機僅是處於關機狀態，開機後電量竟高達99%。原來老翁因不熟悉電子產品操作，誤將手機關機才以為沒電，這「滿電卻失聯」的烏龍狀況，讓現場警員不禁莞爾一笑。

警方隨即透過手機通訊錄聯繫上剛下班的謝姓兒子。謝男表示，父親近期記憶力明顯衰退，已有多次外出迷路紀錄，接獲通知後立即趕赴派出所接回父親，並對警方及熱心民眾的即時協助表達萬分感謝。警方也藉此呼籲，家中若有高齡或失智長者，應協助設定手機快速撥號或配戴防走失資訊手鍊，以便長者迷途時能即時獲得援助，平安返家。

