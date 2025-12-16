8旬翁違規廚餘養黑豬被抓包 當場宰愛豬仍難逃8萬罰款

嘉義縣阿里山鄉1名8旬老翁用廚餘餵黑豬，被嘉義縣家畜疾病防治所人員當場查獲。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉一名8旬老翁飼養1頭黑豬，長期用自家民宿剩下的廚餘餵養，即使在公告禁用廚餘養豬後，老翁還是沒放在心裡，餵豬時當場被嘉義縣家畜疾病防治所人員查獲，成嘉縣首例違規案件，得知將面臨8萬至400萬元罰鍰，老翁見哀求不成，一不做二不休，直接把黑豬殺了，卻仍將面臨裁罰。

嘉畜所稽查人員前往查核時，發現豬舍飼料槽內堆滿廚餘，黑豬躺在飼料槽旁邊。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉畜所指出，豬瘟疫情爆發後，嘉義縣已全面禁止廚餘養豬，並主動通知所有規模養豬戶與個別飼養戶，包括寵物豬，除進行列管，也告知全面禁止使用廚餘養豬相關規定，而這名老翁沒有畜牧場登記，只養了一隻黑毛豬，明明已接獲縣府通知，還是持續用廚餘餵豬，明顯違規。

老翁得知違規後表明會全力配合，除表示歉意，還直接把黑豬宰殺，希望能從輕處分。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉畜所稽查人員前往查核時，發現豬舍飼料槽內堆滿廚餘，黑豬躺在飼料槽旁邊，違規事證明確。老翁得知違規後表明會全力配合，除表示歉意，還直接把黑豬宰殺，希望能從輕處分。

嘉畜所所長林珮如表示，非洲豬瘟傳染力極強，一旦入侵將重創產業，嘉義縣已全面禁止廚餘養豬，考量該案僅飼養1頭豬、不具養殖規模，等完成筆錄製作，將依法裁罰8萬元，並強調即使只養1隻豬，甚至是寵物豬，都不能用廚餘餵養，嘉畜所會持續加強稽查，查獲違規將依法嚴辦，以守住防疫防線。

