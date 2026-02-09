8旬翁開車載妻 突暴衝自撞騎樓梁柱2人傷

老翁駕駛自小客車從地下停車場開出，開出後沒煞車，車子直接往前暴衝撞上對面的柱子，車頭損毀。（圖／東森新聞）





高雄一名87歲的老翁，開車載老婆從地下停車場開出，開出後沒煞車，車子直接往前暴衝，撞上對面的柱子，車頭損毀，兩人都受傷，送醫後沒有大礙，還好沒有其他人車被波及。但居民說撞擊聲很大，大家都嚇了一大跳。

巷子裡機車雙載剛經過，一輛黑色轎車立刻衝出，大力撞上前方的柱子，車頭毀損。這是發生在今天（9日）下午兩點多，在高雄仁智街，87歲黃姓男子駕駛自小客車，載著83歲的老婆，從地下停車場開出，斜坡往上後車子沒煞車，直接暴衝。

目擊民眾：「阿姨嘴唇都黑掉，黑掉我就給她抱著，然後我就給她拍拍，她就比較緩衝一下。那個坡，你那個坡開上來對不對，你一開上來的話，如果技術不是很好的話，老人那種反應太慢，他就直接踩油門就砰。」

黃姓男子疑似操作不當，沒有酒駕，還好當時沒有人車經過，沒有波及到其他人，詳細的肇事原因和責任，還有待交通大隊分析研判。

