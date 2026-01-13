8旬翁開電毯取暖！熱到「腳變黑」險截肢 竟和「1疾病」有關：變遲鈍

記者羅欣怡／桃園報導

8旬翁因「腳中風」感受溫度變化遲緩，使用電熱毯取暖險截肢。（示意圖／資料畫面）

強烈冷氣團來襲，手腳保暖不易，不少民眾會借助「外力」取暖，選擇使用電熱毯保暖，但桃園一名80歲的老翁，卻被電熱毯燙傷，傷口遲遲無法癒合，險些截肢；就醫後才發現，原來和老翁的1疾病有很大關係。

根據《聯合新聞網》報導，日前一名80歲老翁，因天氣寒冷長期感到雙腳冰冷，卻誤以為只是氣候因素，心想天氣回暖就會改善，並未特別在意。期間他自行使用電熱毯取暖，未料因下肢感覺遲鈍，竟發生燙傷卻渾然不覺，導致傷口遲遲無法癒合，甚至逐漸發黑，才驚覺不對勁，趕緊就診。

衛福部桃園醫院心臟內科醫師黃啟倫檢查後發現，老翁下肢血液循環嚴重不良，已出現周邊動脈阻塞性疾病警訊；他提醒，低溫會使血管收縮、血壓上升，加速動脈粥狀硬化與血栓形成，導致下肢血流受阻。常見症狀包括走路時小腿痠痛、麻木、無力，需休息後才能稍微緩解；若持續惡化，恐出現傷口難癒合、潰瘍，甚至壞疽，「冬季向來是心肌梗塞與腦中風的高峰期，下肢血管阻塞同樣不可輕忽，尤其長者與慢性病患者更是高風險族群。」

心導管室護理師鄒子婷也提醒，許多患者初期常將症狀誤認為一般腳痛或肌肉疲勞，等到皮膚顏色變深、傷口惡化才就醫，往往已錯失黃金治療期。另外，高血壓、高血脂、糖尿病及吸菸者，應積極控制危險因子，保暖時切勿直接使用電熱毯或熱敷設備，避免在感覺遲鈍的情況下造成燙傷；同時應減少久坐、翹腳等不良姿勢，讓血流保持順暢。

