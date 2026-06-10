8旬翁險遭詐300萬元 股票剛解套就想投資私募公司債

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

cnews204260610a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局民權派出所員警，日前下午1時許獲報指稱，轄內1家土地銀行內，疑有1名年約8旬的老翁，疑似遭遇投資詐騙，準備匯款新台幣300萬元。第一警分局表示，派出所警員賴丁嘉及廖國豪等，獲報後迅速趕赴現場了解，原來老翁準備投資朋友介紹的「私募公司債」。警方及行員即時介入關懷勸阻，成功攔阻300萬元匯出，保住老翁畢生退休積蓄。

警方表示，老翁當天前往銀行辦理匯款時，準備投資朋友介紹的「私募公司債」。因為對方宣稱只要投入新台幣300萬元，每年即可穩定獲得4%利息。但行員關懷提問過程，發現老翁對投資公司背景、營運內容及投資模式等，均無法清楚說明，懷疑他遭遇詐騙，立即通知警方到場協助。

廣告 廣告

第一警分局表示，員警到場後進一步瞭解案情，老翁表示近期套牢的股票，終於解套了，想找個較為穩定的投資標的，穩穩領息。於是在友人介紹下，接觸投資訊息，卻不願提供相關對話紀錄供警方檢視。員警隨即分析詐騙集團慣用手法，指出詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬低風險」等話術吸引民眾投入資金，甚至假借公司名義或投資專家身分取信被害人，一旦匯款後便可能失去聯繫，導致血本無歸。

第一警分局呼籲，投資理財應循合法管道辦理，凡遇標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬低風險」等投資訊息，務必提高警覺，切勿輕信來路不明的投資機會。民眾如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或向鄰近警察機關查證。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

餐廳外逞兇殺人 逃亡海外14年58歲男回台服刑

查緝喪屍毒品 新北警破獲市價逾億元依托咪酯分裝廠

【文章轉載請註明出處】