8旬翁頭暈、胸悶、昏厥 每分鐘心跳僅32下險猝死

黃沛頡醫師提醒，嚴重心搏過緩可能誘發致命性心律不整，導致猝死，有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應儘速就醫。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名84歲老翁，有高血壓及糖尿病病史，曾不明原因昏厥，由於持續性頭暈合併胸悶就醫，檢查後發現有高度心臟房室傳導阻滯，每分鐘心跳僅32下，隨時有猝死風險。經置放生理性傳導技術的心臟節律器，目前已回歸日常生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，當心臟電傳導系統出現異常，導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。

黃沛頡指出，許多人聽到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，其實心跳過慢同樣不能忽視。一般來說，心跳若是每分鐘低於60下，稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」，若不即時就醫，嚴重心搏過緩可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

黃沛頡說，根據統計，約20年前台灣每年有2千至4千名病人接受心臟節律器置放，近年來，每年需要心臟節律器的病人數量逐漸增加到約7500人。生理性傳導節律器雖然因需精準定位，手術時間較傳統手術多出半小時至1個半小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但除了能夠有效矯正心搏過緩，更能模擬自然心跳，避免心臟功能失衡與下降，減少日後心房顫動、降低心衰竭風險。

他呼籲，若有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應儘速尋求心臟科醫師諮詢，釐清病因。不論是傳統節律器或生理性傳導節律器，目前都有健保給付，根據病因及嚴重程度，選擇適合的治療方式。

