8旬老伯憂阻交通小跑步過馬路跌跤 幸遇警民協助！

【突發中心／台中報導】85歲黃姓老伯小跑步加速通過馬路，途中卻因重心不穩而跌倒，原以為稍作休息即可，不料卻無法自行起身，獨自在路旁坐了許久，直到熱心民眾幫忙報案，警方協助送醫並通知家屬到醫院照料，才化解危機。

台中第三警分局勤工所巡佐洪人正、警員林子堯巡邏時獲報南區復興路一段與大慶街，有名長者坐在路旁超過半小時，疑需要協助，警方趕抵便找到黃老伯，他說擔心過馬路阻礙交通，小跑步時卻意外跌倒，熱心民眾將他攙扶到路旁休息，途中原本覺得休息夠了要起身卻無法，只得繼續休息。

警方勸說黃老伯就醫並協助通知家屬到醫院照料，直到眾人看到黃老伯無大礙後，才放下心中大石，頻向警方致謝。

警方提醒，長者外出時應量力而為，通過路口切勿因擔心影響車流而匆忙通行，確保自身安全最為重要，外出時也可穿著亮色衣物或配戴反光配件，提高用路辨識度。另呼籲，若在街頭遇到需要幫助的民眾，請不吝多加關懷，通報警方到場提供最即時的協助。

救護員協助包紮黃老伯傷口。翻攝畫面

