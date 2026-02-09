8旬老婦腳痛無法走路以為是骨折 經檢查竟是罹患肝樣癌

童醫院放射腫瘤科主任葉啟源，筆指處即為患者左側骨盆骶骨處罹患少見的肝樣癌。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕80歲張姓老婦左側大腿與膝蓋出現疼痛，常常無力，甚至無法走路，只能依靠輪椅，家人以為是骨折，經童綜合醫院骨科X光檢查後確認無骨折，再安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認罹患少見的肝樣癌。醫師表示，肝樣癌(Hepatoid Adenocarcinoma, HAC)是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤，特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，患者經銳視刀治療方式，腫瘤縮小後疼痛明顯改善，也能行走。

童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源表示，肝樣癌特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，但組織型態與細胞特徵卻與「肝細胞癌」相似，張婦腫瘤發生位置在骶骨，因為初期無任何不適症狀，等到腫瘤大到壓迫到骶叢神經而導致腿部疼痛與無力才發現。

由於張婦的腫瘤細胞太大(約12.1公分x17.4公分)，且腫瘤位置執行手術風險過高，葉啟源採用銳視刀適應性放射治療，利用空間分割點狀治療方式， 局部給予點狀高劑量的放射線，以高劑量消融巨大、抗放射性腫瘤，再配合傳統銳視刀，即以傳統劑量梯度保護周圍的健康組織與器官，經過1個月26次治療後，腫瘤縮小至9.8公分x10.1公分，緩解骶叢神經受壓迫的情況，疼痛明顯改善，也改善患者的行動能力。

葉啟源指出，放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式，最佳的放射治療技術必須能將適切的放射劑量精準的分布於照射位置上，促使腫瘤受到最大殺傷力，並且不影響腫瘤附近的正常組織器官。銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，可以在短短6秒內擷取錐形束電腦斷層影像，並具有直接在影像上計算劑量的能力，精準打擊腫瘤，保護正常器官。

