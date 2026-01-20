8旬老婦迷路街頭徘徊 警流利客語助返家

海山分局近期接連協助長者平安返家，深獲民眾高度肯定。

海山分局近期接連協助長者平安返家，展現警方細心關懷與為民服務精神，深獲民眾高度肯定。（海山分局提供）

海山所警員林容世日前在民生路執行違規取締勤務，一名年近八旬的劉姓老婦迷路、忘記住家地址，於是求助警員，林員聽其口音為客家人，遂以客語安撫，並耐心查證身分，才聯繫上家屬。最後在警方協助下，老婦順利搭計程車返回住處，老婦及其家人相當感謝警方的協助。

無獨有偶，13日晚間6時許，新海所警員蔡博全、陳彥廷於執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，表示板橋區互助街有一名老翁疑體力不支，坐於路邊無法行走。到場了解後，係為黃姓老翁獨自外出散步，卻因身體不適無力返家；警方隨即以巡邏車將其安全載回新海路住處，交由渠妻子照顧。

老婦迷路求助巡邏警員，在警方協助下搭上計程車返家。（海山分局提供）

分局長林國民表示，警方除維護治安與交通秩序外，也持續關懷高齡長者安全，呼籲家屬可讓長輩隨身攜帶聯絡資訊，或申請防走失愛心手鍊，共同守護長者外出安全。

